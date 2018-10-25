Как написать удачный призыв к действию (call-to-action)

Что такое CTA и для чего нужен

Call-to-action или CTA – это элемент коммуникации, который может превратить потенциального покупателя в реального. Если говорить об эффективном маркетинге, то нельзя обойти стороной призывы к действию в рекламе: они могут использоваться повсеместно и значительно повышать конверсию. СТА является важным элементом сайта, так как информирует пользователя о шагах, которые ему требуется предпринять для покупки продукта или подписки на рассылку. Благодаря этому, посетитель не покинет сайт, не выполнив действия, которые мы от него ожидаем. Наличие сильных релевантных call to action поможет привлечь внимание посетителей вашего сайта.

Вне зависимости от того, где размещены СТА, они предназначены для стимулирования действий на различных этапах покупки. Без призыва к действию ваша маркетинговая кампания превращается в обычную рекламную трансляцию. А без аналитики – в бездонную пропасть для бюджета. Тестируйте разные call to action, например, на виджете обратного звонка.

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Ошибка многих владельцев бизнеса состоит в том, что они недостаточно используют call to action на страницах с предложением своего продукта. Тем не менее, это важнейший элемент обеспечения продаж.

Призыв к действию может использоваться для того, чтобы побудить пользователя стать вашим подписчиком или покупателем, для распространения информации путём репостов или привлечения посетителей на мероприятие.





Правила создания эффективного call to action

Размещение кнопки с призывом – это малая часть процесса эффективной коммуникации. Иногда недостаточно даже продуманной рекламной кампании. Поэтому не питайте иллюзий, что яркая кнопка с крупным текстом моментально приведёт к покупкам. Важным вопросом является понимание своей аудитории – сообщение должно быть продумано и сформулировано так, чтобы отвечать потребностям пользователей.

Допустимо и полезно применение сразу нескольких форматов CTA на одной странице. Рассчитайте удалённость призывов друг от друга таким образом, чтобы они не выглядели навязчивыми и отторгающими. Абсолютно корректно использовать одинаковые формы в разных блоках страницы – в начале, середине и конце. В дополнение к форме может быть использована прилипающая кнопка звонка или всплывающие окна.

Психологический аспект

Эффект дефицита

Создайте ощущение дефицита времени с помощью слов: Ограниченное предложение, Купить сейчас, Подпишись сейчас. Или поместите на странице большой таймер, отсчитывающий последние часы до окончания предложения. Переход к целевому действию будет осуществлен гораздо быстрее, если существует лимит предложения. В Calltouch, например, такая функция есть для виджетов обратного звонка.

Обратный звонок Повышает конверсию с сайта на 30% Виджет обратного звонка для быстрой связи клиента с вашим менеджером

Гибкие настройки и кастомизация виджета под брендбук сайта.

Запись и подробные отчеты по каждому звонку. Узнать подробнее

Достигается эффект «два-в-одном»: помимо того, что клиент не успевает уйти к конкурентам, так как получает предложение перезвонить в удобное для него время, он видит на виджете ваше предложение с таймером – эти настройки есть в обратном звонке. Ощущение дедлайна подталкивает его к действию, а возможность связаться с вами в удобное время повышает вероятность, что обратится он именно к вам.



Выгода

Расскажите клиенту о его выгоде. Людей привлекает возможность получить скидку, уникальную услугу, и это гораздо эффективнее, нежели нейтральное описание плюсов вашей компании. Предоставьте бесплатную доставку первой сотне клиентов или скидку на последующие покупки. Предложите пользователям накопительную систему. Делайте акцент на личности потенциального клиента, обращайтесь к нему и убеждайте, что лично он или его бизнес получит максимум пользы от продукта.



Моментальный эффект

Не заставляйте пользователя тратить время на ожидание, подтверждение и согласование – позвольте ему получать пользу незамедлительно. Используйте вариации CTA со словом Начни. Если нужно произвести впечатление, и у вас ограничено место на кнопке, отличный вариант – Начни прямо сейчас. Дайте понять, что пока все остальные ждут, ваши пользователи могут начать (учиться, покупать, работать) прямо сейчас.

Интерес

Вы можете сыграть на любопытстве пользователей, предложив им узнать что-то ещё: Получить больше информации, Подробнее об этом, Посмотри, как это работает. Людям всегда интересно узнавать что-то новое, то, чем они смогут поделиться с друзьями.

Цифры

Укажите число пользователей, которые успешно пользуются вашим продуктом, какое место вы занимаете в рейтинге аналогичных сервисов или количество заключенных сделок – подобные вещи заинтересуют и вызовут доверие читателя.



Гарантии

Любой вариант возврата денег или тестового периода помогает убедить покупателя в минимуме рисков для него. Потенциальный клиент испытывает меньше дискомфорта и сомнений, если ему внятно сообщить о гибких условиях.



Текст призыва

Глаголы

Используйте простые и недвусмысленные призывы. Лучше всего работают глаголы: Скачать, Купить, Подписаться, Зарезервировать, Участвовать. Во многих случаях, когда используется короткая фраза, делайте акцент на глаголе в повелительном наклонение: Скачайте, Купите, Подпишитесь.

Простота

Ваш СТА должен быть простым и понятным пользователю. Одна фраза из нескольких слов гораздо эффективнее большого текста, в котором вы объясняете, почему данный товар или услугу нужно приобрести. Большинство хороших СТA содержат не более пяти слов.

Нестандартные приёмы

Замените обычные призывы к действию чем-то уникальным. Вместо того, чтобы призывать Зарегистрироваться, предложите пользователю Стать частью сообщества.

Дизайн

Видео

Использование видео способно оживить призыв и захватить внимание пользователей. Кроме того, отлично работают видеоотзывы довольных клиентов, комментарии экспертов, репортажи о вашем бизнесе.

Графические элементы

Не пренебрегайте использованием кнопки или рамки для текста – графическое оформление работает гораздо эффективнее, нежели простой текст. Пользователь может не заметить его, тогда как кнопка с большей вероятностью привлечёт внимание. Использование указателей на call to action также помогает сориентироваться и быстро увидеть нужную кнопку или предложение.

Цвета

Используйте для call to action цвет, который будет выделяться на общем фоне вашего сайта, при этом не нарушая общую концепцию дизайна. Есть распространённое правило BOB – big orange button. При прочих равных, именно такая кнопка больше всего способствует привлечению внимания и совершению покупок или подписок. Впрочем, это не универсальное правило – все случаи уникальны. Яркие агрессивные цвета приводят к конверсиям чаще, но исключение составляют случаи, когда использование таких цветов противоречит оформлению страницы. В целом, наиболее приемлемым вариантом всегда является a/b-тестирование, с помощью которого вы можете измерить реальную эффективность того или иного элемента.

Пример призыва к действию: эффективный CTA

Рассмотрим в качестве примера удачного призыва к действию сайт CMS WordPress – в данном случае продуктом является онлайн-конструктор, с помощью которого пользователи могут прямо в браузере управлять всеми настройками своего сайта, редактировать и публиковать его.

Во-первых, ясно видно, что структура сайта предельно проста и лаконична. Никаких отвлекающих элементов. Минимум блоков – вместо сложной схемы bootstrap один резиновый контейнер, в котором призыв к действию растягивается на всю ширину страницы. Один главный заголовок, одна фраза, одна строка. Далее располагается небольшое ценностное предложение, кнопка для начала работы и ссылка на описание тарифных планов.

Все элементы располагаются выше «линии сгиба». Мы уже говорили про некоторые противоречивые стороны такого подхода, но в данном случае логично предположить, что тесты показали оправданность решения. Безотносительно того, в любом случае удобно без лишнего скроллинга увидеть ожидаемые элементы управления на первом экране и немедленно приступить к обкатке продукта.

Непосредственно CTA – первая строка – составлен в повелительном наклонении. Глагол Создайте даёт пользователю понять, что пора действовать. Заканчивается это короткое обращение элементом срочности – прямо сейчас. Подобная постановка максимально направлена на побуждение клиента к действию.

Призыв к действию и кнопка контрастируют с фоном сайта и чётко выделяются на нём. Пользователь моментально обращает внимание на них.

Как фраза, так и надпись на кнопке сокращены до минимума – так нам дают сосредоточиться непосредственно на ценностном предложении без необходимости отвлекаться на второстепенные ненужные мелочи.

Из контекста понятно, что продукт предполагает несколько оплачиваемых тарифных планов. Почему же нам так просто дают приступить к работе? Мы оказались юбилейными посетителями и для нас предусмотрен подарок в виде бесплатного использования сервиса? Часть правды здесь имеется. На самом деле помимо платных тарифов у продвинутых сервисов есть пробные версии, предоставляемые бесплатно.

Владельцу бизнеса важно продемонстрировать нам процесс, побудить потенциальных клиентов к собственноручному тестированию возможностей продукта. Именно поэтому платные тарифы на некоторое время остаются за бортом. Их можно анализировать позже, используя все возможности сквозной аналитики.

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Их наличие подразумевается, но в текущий момент необходимо, чтобы мы ознакомились с преимуществами продукта, привыкли к его особенностям и были готовы к тому, чтобы приобрести его расширенную версию для использования на постоянной основе. Мы всегда можем просмотреть таблицу с описанием платных версий, но в данный момент это не принципиально.

Где лучше размещать call to action

Зона видимости

Убедитесь что ваш призыв к действию всегда находится в зоне видимости. Представьте себя на месте пользователя. Он может принять решение в любой момент и необходимо, чтобы СТА всегда был на виду. Тем не менее, речь не идёт о том, что призыв обязательно должен быть на первом экране или в шапке – напротив, ряд тестов доказывают, что реальные клиенты склонны просматривать больше контента и наверняка окажутся ниже так называемой «линии сгиба» (нижняя граница первого экрана). Именно там, увидев CTA, они вероятнее воспользуются им.

Всплывающие СТА

Динамичные и интерактивные элементы, если их использовать умеренно, привлекают внимание и увеличивают конверсии. Окно pop-up может пригодиться для подписки на рассылку, регистрации на сайте и других действий.

Самые эффективные call to action: примеры для разных случаев

Регистрация или подписка

Пример с конференции Google и Registratura, где первым 15 участникам предлагалась уникальная услуга – экскурсия по Google.



Оформление заказа, покупка

Наиболее применимым кейсом для CTA является призыв к оплате продукта или услуги. Крайне важно продумать именно такой призыв к действию, так как он непосредственно связан с финальной стадией конверсии и от него зависит прибыльность продукта.

Приглашение на мероприятие

Приглашая на мероприятия, используйте CTA. Покупки и приглашения удачно сочетаются с ограничением по времени.

Репосты и комментарии

Пользователей полезно побуждать к комментариям и распространению информации с тем, чтобы увеличить охват. Вовлечённых пользователей можно поощрять скидками и спецпредложениями.

Просмотр материала полностью

Для тизеров контента подойдут призывы к просмотру полной версии материала, в которой может содержаться дополнительная информация или предложение о приобретении товара или услуги.

Скачивание

Контент, который требуется загрузить на устройство пользователя, не всегда имеет очевидные указания на это. Применяйте CTA, чтобы побудить пользователя приступить к загрузке.

Заказ звонка

Посетителям сайта можно предложить связаться с ними через обратный звонок. Призыв к действию формулируется текстом или с помощью виджета обратного звонка.

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Используйте гибкие настройки показа.

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Расчет стоиости

Предложения, требующие индивидуального расчёта, обычно обсуждаются в частном порядке. С целью продолжения коммуникации создайте призыв к действию — оставить контакты для расчёта цены.

Как анализировать эффективность CTA

Каждый призыв к действию рассчитан на конкретный результат, примерами которого могут служить пункты из раздела выше.

Покупка;

Регистрация;

Комментарий;

И другие.

Соответственно, чем выше показатель вовлечённости пользователей, конверсии в посетителей, совершивших действие, тем эффективнее призыв. Выделить эффект CTA позволит A/B-тестирование. Оцените разницу в эффективности нескольких идентичных страниц, отличающихся призывом к действию и оставьте самый лучший.

Почему CTA не работает

CTA может не приносить результатов по многим причинам. Невнятный посыл, неудачное расположение, плохо акцентированное внимание на элементе. Составьте чек-лист на основе критериев из этой статьи и удостоверьтесь, что ваш CTA соответствует всем из них без исключения.